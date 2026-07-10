Маусым айында Қазақстанда тұрғын үй бойынша 39 мыңнан астам мәміле тіркелді
Қазақстанның жылжымайтын мүлік нарығындағы белсенділік.
2026 жылдың маусым айында Қазақстанда тұрғын үйді сатып алу-сату бойынша 39 053 мәміле тіркелді. Мамыр айымен салыстырғанда жылжымайтын мүлік нарығындағы белсенділік 28,4%-ға өсті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, мамыр айында 30 420 мәміле тіркелген болса, бұл бір айдан кейінгі көрсеткіштен шамамен тоғыз мыңға аз.
Аймақтар бойынша көрсеткіштер
Мәмілелердің ең көбі еліміздің ірі қалаларында жасалған:
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Алматы көш бастап тұр: Маусымда 6 841 мәміле ресімделді (жалпы көлемнің 17,5%-ы).
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Астана екінші орында: 6 436 мәміле (16,5%).
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Қарағанды облысы үшінші орында: 3 772 мәміле (9,7%).
Ең аз мәміле Ұлытау облысында тіркелді – 360, бұл жалпы санның бір пайызына да жетпейді.
Өсім динамикасының көшбасшылары
Белсенділіктің артуы Қазақстанның барлық өңірінде байқалды. Ең жоғары динамиканы келесі аймақтар көрсетті:
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Маңғыстау облысы – +67,4%;
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Қарағанды облысы – +43,4%;
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Атырау облысы – +40,9%.
Статистика жаздың басында жылжымайтын мүлік нарығының айтарлықтай жанданғанын көрсетеді, бұл ретте тұрғын үй сатып алу-сатудың ең ірі орталықтары ретінде бұрынғысынша Алматы мен Астана қалалары қалып отыр.
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