Маңғыстау облысында көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі

Бүгiн, 21:52
freepik
Фото: freepik

Маңғыстау облысында көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ауа райының қолайсыздығына байланысты 2026 жылғы 31 қаңтар сағат 22:00-ден бастап республикалық маңызы бар «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» автожолының 632–718 шақырым аралығында (Шетпе – Жетібай елді мекендері аралығы) көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс уақытша шектеледі, - делінген хабарламада.

Алдын ала мәлімет бойынша, жол қозғалысын 2026 жылғы 1 ақпан сағат 11:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.

Жүргізушілерден жолға шығар алдында ауа райы болжамын ескеріп, қауіпсіздік шараларын сақтауды сұраймыз.

