Мальдив аралдарындағы туристік нысанда акула шабуыл жасады

Мальдив аралдарында демалып жүрген ресейлік турист акуланың шабуылынан саусағынан айырылып қала жаздады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
"112" Telegram арнасының хабарлауынша, туристер мұхитта жыртқыш балықтармен және әлеуметтік желілерге арналған бейнематериалдармен жүзу үшін арнайы оқшауланған жерге апарылды. Іс-шара ұйымдастырушылары акулалармен әрекеттесу кезінде белгілі бір ережелер сақталған жағдайда, адамдар үшін қауіпсіз деп сендірді.
Алайда, саяхатшылардың бірі тыйымды бұзып, жүзу кезінде саусағын жайып жіберген.
Басылымның мәліметінше, жәбірленуші тек тырналған жарақаттармен аман қалған және қанды қолымен судан шығып, ешқандай ауырсыну сезінбегенін мойындаған. Сонымен қатар, ол әлеуметтік желідегі парақшасында оқырмандарын осы әрекетті байқап көруге шақырған.