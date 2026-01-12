Малайзияда ауқымды су тасқынына байланысты мыңдаған адам эвакуацияланды

Малайзияның шығысындағы үлкен су тасқынына байланысты 3100-ден астам адам уақытша басқа жерге көшіріліп, арнайы эвакуациялық орталықтарға орналастырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Bernama ақпарат агенттігінің хабарлауынша, апаттан ең көп шығын шеккен штаттар 2802 адам эвакуацияланған Саравак және Сабах (366 эвакуацияланған) болды.
Зардап шеккендерге көмектесу үшін бұл аудандарда шамамен 30 эвакуациялық орталық құрылды.
Алдын ала бағалаулар бойынша, 2024 жылы Малайзияға келген су тасқынынан жалпы шығын 933,4 миллион ринггит болды, бұл шамамен 228,6 миллион АҚШ долларына тең және елдің ЖІӨ-нің шамамен 0,05%-ын құрайды.