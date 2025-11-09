Малайзия жағалауында мигранттар мінген кеме батып кетті

Малайзияның Лангкави аралы маңында мигранттар мінген кеме суға батты. Оқиға салдарынан бір адам қаза тауып, жүздеген адам із-түзсіз жоғалып кеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Bernama агенттігінің мәліметінше, он жолаушы аман қалып, құтқарылған.
Малайзияның теңіз қауіпсіздігі агенттігінің (MMEA) мәліметінше, Мьянманың Бутхидаунг аймағынан шыққан деп болжанған кемеде шамамен 300 мигрант болған.
Билік бұл оқиға адам саудасына қатысты болуы мүмкін деп тергеу жүргізіп жатыр және елге заңсыз кіруге қарсы шаралар күшейтілетінін мәлімдеді.
Қазір жүздеген адам әлі де із-түзсіз жоғалғандар қатарында. Қайраңда ірі көлемді іздеу-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.
Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде Мьянма мен Бангладештен теңіз арқылы кетуге тырысатын мигранттар қауіпті сапар барысында осындай қайғылы жағдайларға жиі тап болады.