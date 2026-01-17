Малайзия Американың жаңа штаты болғысы келмейді

Малайзия тұрғындары АҚШ-тың өз еліне күтпеген қызығушылық танытуына алаңдай бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл тақырыптағы қызу талқылау АҚШ-тың Куала-Лумпурдағы елшілігі жуырда Малайзия үстіндегі найзағайлы бұлттар бейнеленген спутниктік суретті жариялағаннан кейін басталды. Бір апта ішінде бұл сурет әлеуметтік желілерде кеңінен тарап, көптеген пікір жинады.
INDEPENDENT басылымының жазуынша, жергілікті қолданушылар Дональд Трамп әкімшілігінен «бізден демократия іздемеуді» жаппай сұрап, әзіл-қалжыңмен Вашингтонды елде мұнай жоқ, тек пальма майы бар деп сендіруге тырысқан. Басқалары болса, "халық әлі де джунглиде, ағаштардың үстінде жолбарыстар мен қолтырауындармен бірге өмір сүреді" деп жазған.
Біз келесі Венесуэла боламыз ба? – деп сұрады интернет қолданушыларының бірі пікірлерде.
Сарапшылардың пікірінше, Гренландияны аннексиялау қаупі туралы жаңалықтар аясында АҚШ ведомстволары тарапынан кез келген қызығушылық әлемде табиғи ресурстар үшін ықтимал интервенцияға дайындық ретінде қабылдана бастады.