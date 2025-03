Мадридте Димаштың жаңа әнінің құрметіне билборд орнатылды

Мадридтегі халық көп жүретін Legazpi метро станцияларының бірінде Димаш Құдайбергеннің Love’s not over yet жаңа әні жазылған билборд пайда болды, деп хабарлайды BAQ.KZ Dimashnews.com-ға сілтеме жасап.

Билборд апта сайын вокзал арқылы өтетін мыңдаған жолаушы қазақстандық әншінің шығармашылығымен танысуы үшін бір ай бойына сонда болады.

Билбордта кез келген адамға әндерді тыңдауға мүмкіндік беретін QR коды бар. Бастама Димаш Құдайбергеннің Dimash Qudaibergen Official Fan Club Spain и Great Kazakh Voice бірлестігінің арқасында жүзеге асты.

Бұл Испаниядағы бірінші жоба, бірақ соңғысы емес екеніне сенімдіміз, – деп атап өтті акцияға қатысушылар.

Бұған дейін дәл осындай жоба Перуде жүзеге асырылған болатын, онда Dears да «Love is not over yet» музыкалық бейнебаянының премьерасына арнап билборд ұйымдастырып, әнші мен оның музыкасын қолдаған болатын.