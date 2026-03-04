Мадрид Трамптың сауда қатынастарын үзу туралы мәлімдемесіне жауап берді
Испания үкіметі АҚШ президенті Дональд Трампқа жауап берді.
Испания үкіметі АҚШ президенті Дональд Трамптың елмен сауда үзілісі туралы мәлімдемесіне жауап ретінде Мадридтің «сенімді сауда серіктесі» болып қала беретінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ El Pais басылымына сілтеме жасап.
Испания үкіметі Трамптың Мадридпен қарым-қатынасты үзу туралы мәлімдемесіне жауап ретінде АҚШ ЕО-мен «екіжақты келісімдерді құрметтеуі керек» деп мәлімдеді.
Егер АҚШ әкімшілігі бұл келісімдерді қайта қарағысы келсе, ол мұны жеке компаниялардың автономиясын, халықаралық құқықты және ЕО мен АҚШ арасындағы екіжақты келісімдерді құрметтей отырып жасауы керек, - делінген Испания үкіметінің мәлімдемесінде.
Басылымның хабарлауынша, Испания премьер-министрі Педро Санчес бұл мәселені 4 наурызда Ла Монклоа сарайында талқылайды.
2 наурызда Испания үкіметі АҚШ-қа Иранға шабуыл жасау үшін Рота және Морон әуе базаларын пайдалануға рұқсат бермеді. Испания сыртқы істер министрі Хосе Мануэль Альбарес бұл нысандар «Америка Құрама Штаттарымен жасалған келісім мен БҰҰ Жарғысынан тыс ештеңе үшін» пайдаланылмайтынын мәлімдеді.
3 наурызда АҚШ президенті Испанияны «қорқынышты» одақтас деп атап, сауда қатынастарын үзетінін жариялап, «АҚШ-тың Испаниямен ешқандай байланысы болмайтынын» мәлімдеді.
Мадрид Испанияның АҚШ үшін «сенімді сауда серіктесі» болып қала беретініне сендірді. Кейіннен ЕО «Одақтың мүдделерін толық қорғауға әрқашан кепілдік беретінін» қайта растады.
Айта кетейік, бұған дейін АҚШ басшысы Дональд Трамп "біз Испамниямен ешқандай сауда байланысын орнатқымыз келмейді" деп мәлімдеген болатын.
