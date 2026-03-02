Мәдениет және ақпарат министрлігінде жаңа Конституция жобасы талқыланды
Жиын барысында қатысушыларға конституциялық реформаның негізгі жаңашылдықтары мен стратегиялық бағыттары жан-жақты таныстырылды.
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі алаңында жаңа Конституция жобасын түсіндіру жөніндегі жалпыұлттық коалиция мүшелерімен кездесу өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жиын барысында қатысушыларға конституциялық реформаның негізгі жаңашылдықтары, оның философиясы мен стратегиялық бағыттары жан-жақты таныстырылды. Әсіресе адам құқықтары мен бостандықтарының басымдығын айқындау, құқықтық мемлекет қағидаттарын нығайту және мемлекеттің зайырлы сипатын күшейтуге бағытталған нормаларға ерекше назар аударылды.
Жаңартылған Ата Заң жобасы әділеттілік, мемлекеттің азаматтар алдындағы жауапкершілігі, егемендік, ел аумағының тұтастығы және заң үстемдігі сияқты іргелі құндылықтарды бекітетіні атап өтілді. Сонымен қатар азаматтардың цифрлық кеңістіктегі құқықтарын қорғау, отбасы институтын және дәстүрлі құндылықтарды нығайту, қоғамдық қатысу тетіктерін кеңейтуге қатысты жаңа нормалар қарастырылған.
Кездесу қорытындысында қатысушылар Конституцияға енгізілетін өзгерістерді қолдайтынын білдіріп, халық арасында кең көлемді түсіндіру жұмыстарын жүргізудің маңыздылығын атап өтті.
Ең оқылған:
- Трамп Иранмен келіссөз жүргізу мүмкіндігі артқанын мәлімдеді
- Қытай Иранға жасалған соққылар мен Әли Хаменейдің қазасына қатысты қатаң мәлімдеме жасады
- АҚШ-Иран қақтығысының жаңа кезеңі: Иранға қарсы операцияда жасанды интеллект қолданылды ма?
- 43 мың теңгеге дейін: 8 наурызға орай қай өңірде қанша төлем беріледі?
- Мемлекет басшысы азаматтық инфрақұрылымға жасалған шабуылға байланысты БАӘ-ге қолдау білдірді