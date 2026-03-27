Лукашенко Ким Чен Ынға атыс қаруын сыйлады
Александр Лукашенко қаруды әзіл ретінде «жаулар пайда болған жағдайда керек болады» деп ұсынған.
Беларусь президенті Александр Лукашенко Солтүстік Корея көшбасшысы Ким Чен Ынға винтовка атыс қаруын сыйлады. Сыйлық Пхеньянда екі ел арасындағы достық туралы келісімге қол қою аясында табысталған, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС агенттігіне сілтеме жасап.
Мемлекеттік БАҚ таратқан мәліметке сәйкес, Лукашенко қаруды әзіл ретінде «жаулар пайда болған жағдайда керек болады» деп ұсынған.
Өз кезегінде Ким Чен Ын Беларусь басшысына қылыш пен оның бейнесі бейнеленген ваза сыйлаған.
Екі ел ынтымақтастықты күшейтпек
Келіссөздер барысында тараптар екіжақты қарым-қатынасты нығайтып, Батыс қысымына қарсы бірлесіп әрекет етуге уағдаласты.
Александр Лукашенко жаңа келісімді екі ел арасындағы стратегиялық серіктестіктің негізі деп атады. Ал Ким Чен Ын бұл құжат тұрақты ынтымақтастықты қамтамасыз ететінін мәлімдеді.
Тараптар ауыл шаруашылығы, ақпараттық технологиялар және денсаулық сақтау сияқты түрлі салаларда өзара ықпалдастықты кеңейтуді көздеп отыр.
Геосаяси контекст
Беларусь пен Солтүстік Корея Батыс елдерінің санкцияларына іліккен мемлекеттер санатына жатады.
Сондай-ақ Солтүстік Корея Ресейдің Украинадағы соғысына қолдау білдіріп, Мәскеумен тығыз байланысын жалғастырып отыр. Мәліметтерге сәйкес, Пхеньян Ресей жағына әскери қолдау көрсетуде.
Ең оқылған:
- Енді несие алу қиындайды: Кімдерге ақша берілмейді?
- Жұмыссыздарға ақша төленеді: Өтінішті қалай беруге болады?
- Үш минуттық неке: Қалыңдық үйленген соң күйеу жігітінің бір ауыз сөзі үшін қайта ажырасты
- 1 млрд теңге: Құрамында алтыны бар құмды шетелге шығару әрекетінің жолы кесілді
- LRT конструкциясы: Астаналық жүргізуші тегін суға көлігін жуып алды