“Лу Бань зертханалары”: Қытайдың тәжірибесі Қазақстанға не береді?

Соңғы жылдары Қытай кәсіби-техникалық білімді халықаралық деңгейге көтеріп, жаңа брендтік жоба – "Лу Бань шеберханасы" арқылы ондаған елде білікті кадр даярлауды жолға қойды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Тяньцзиннен.
Жоба ежелгі Қытайдың ұлы шебері әрі өнертапқышы Лу Бань есімімен аталған. 2016 жылдан бері Азия, Африка және Еуропадағы 30 мемлекетте 34 шеберхана ашылды. Оның ішінде 10-ы ШЫҰ елдерінде орналасқан.
Тең әріптестік пен сапаға басымдық
Лу Бань шеберханалары “тең әріптестік, сапаға басымдық, тәжірибеге негізделген оқыту, өндіріс пен білімнің ықпалдастығы және жергілікті жағдайға бейімделу” қағидаттарына сүйенеді.
“Білім беру + кәсіби даярлық” моделі арқылы серіктес елдердің экономикасына қажетті мамандар даярланып, Қытайдың білім беру тәжірибесі мен технологиялары ұсынылады. Осылайша ол халықтар арасындағы өзара түсіністікке көпір болып, “ортақ тағдыр қауымдастығын” құруға үлес қосуда.
2018 жылы Тяньцзинь жеңіл өнеркәсіп кәсіби-техникалық колледжінде шеберхананың көрме павильоны ашылды. 60 жылдан астам тарихы бар оқу орны “өндіріс пен білімнің ықпалдастығы, оқу орындары мен кәсіпорындардың ынтымақтастығы” қағидатын ұстанып келеді. Мұнда пресс-форма жобалау, инженерия сияқты ұлттық деңгейдегі мамандықтар дамыған. Мыңдаған түлек Бейжің–Тяньцзинь–Хэбэй аймағының өндіріс салаларына жұмысқа орналасқан.
Үндістан, Мысыр және басқа да елдерде ашылған Лу Бань шеберханалары серіктес мемлекеттерде жергілікті мамандар даярлауға үлес қосуда.
Жобаның нәтижелері айқын:
- 16 бағыт бойынша 100-ге жуық мамандық ашылды;
- 400-ден астам халықаралық курс әзірленді;
- 10 700 оқу-өндірістік жабдық орнатылды;
- 7 мыңнан астам оқытушы даярланды;
- 33 800 студент ресми білім алды;
- 120 мыңнан астам адам кәсіби оқудан өтті.
Бұл жетістіктер EPIP (Engineering Practice Innovation Project) моделі арқасында мүмкін болды. Ол нақты өндірістік жобаларды оқубағдарламасына енгізіп, студенттердің инновациялық қабілетін дамытуға бағытталған.
2022 жылдан бері Тяньцзиньде кәсіби білім жөніндегі әлемдік форум және халықаралық чемпионат екі рет өтті. Алғашқысына 107 елдің өкілдері қатысып, ЛуБань шеберханасы құрамасы 9 алтын медаль иеленді. 2024 жылғы чемпионатта 74 елден келген студенттер сайысқа түсіп, тағы 4 жүлде (алтын, күміс, қола) жеңіп алды.
"Технология – таулар мен өзендерді жалғайтын көпір, ал шеберлік – халықты біріктіретін тіл" – Лу Бань шеберханасының басты ұраны осы.
Жоба мемлекетаралық қатынастар халық достығына, ал халық достығы жүрек үндестігіне негізделетінін көрсетіп отыр.
Еске салайық, кеше Президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен ҚХР Төрағасы Си Цзиньпиннің жоғары деңгейдегі келіссөздерінен кейін Қазақстанда екінші және үшінші Лу Бань зертханаларының ашылу рәсімі өтті.