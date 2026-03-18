Лондонда менингит өршіді: екі адам қайтыс болды

Бүгiн 2026, 02:38
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
80
Англияның Кент графтығында менингиттің өршуі салдарынан екі адам көз жұмып, 11 адам ауруханаға жатқызылды, деп хабарлайды BAQ.KZ BBC-ге сілтеме жасап.

UKHSA мәліметінше, анықталған вирус В тобына жататын MenB. Қайтыс болғандар – Кентербери қаласындағы студент пен мектеп бітіруші.

Барлық науқастар 18–21 жас аралығындағы жастар. Алдын ала болжам бойынша, инфекция ошағы студенттер жиі баратын Chemistry түнгі клубы болуы мүмкін.

Қазір науқастармен байланыста болған адамдар бақылауға алынған.

Ең оқылған:

Наверх