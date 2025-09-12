LIVE: Бір палаталы Парламент партиялардың күшеюіне серпін береді – Әлихан Байменов

8 қыркүйекте Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына кезекті Жолдауын жариялады. Жолдауда айтылған саяси реформалардың ішінде Қазақстан Республикасы Парламентінің қос палаталы жүйеден бір палаталы жүйеге ауысуы кеңінен талқыланып жатыр. Осы орайда BAQ.KZ студиясына Мемлекеттік басқару саласында тәжірибесі мол сарапшы, Астана мемлекеттік қызмет хабы Басқару комитетінің төрағасы Әлихан Байменовті шақырдық.
Әлихан Байменов бір палаталы парламент жүйесіне ауысу артықшылықтарын халықаралық тәжірибеге сүйеніп талдап берді. Сарапшы сондай-ақ Қазақстан үшін бір палаталы модельдің тиімділігі неде екенін және бұл қадам билік тармақтарының арасындағы тепе-теңдікке қалай әсер ететінін түсіндірді. Бір палаталы Парламент Қазақстандағы партиялардың қалыптасып, күшеюіне серпін беретінін жеткізді.