Ливандағы шабуыл Иран мен АҚШ келісімін бұзды – Иран СІМ
Бүгiн 2026, 04:27
120Фото: Mohamed Azakir / Reuters
Иран Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Эсмаил Багай Израильдің Ливанға жасаған шабуылын Иран мен АҚШ арасындағы атысты тоқтату келісімін бұзу деп атады, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Багайдың айтуынша, Ливан да атысты тоқтату режиміне кіреді, ал Израильдің әрекеттері келісімді айқын бұзу болып табылады.
АҚШ өкілі Каролин Ливитт Ливанның атысты тоқтату келісіміне ресми қатысушы еместігін атап өтті. Сонымен бірге, Дональд Трамп пен Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху келіссөз жүргізіп, Израиль атысты тоқтату әрекеттерін қолдайтынын жеткізді. Ливанның келісімге қосылуы кейінгі кезеңде қаралады.
Ең оқылған:
- Атырауда СОБР ішінде жанжал: Қызметкерлер басшыларының соққысы мен қорлығына министрге шағымданды
- Мұғалімдер ұзақ күткен шешім қабылданды: Министр ұстаздардан сүйінші сұрады
- Сәуірдің тосын мінезі: Астанада қар жауса, Алматыда күн ысиды
- Алматы облысында мопедпен жүрген жасөспірім баланы қағып кетті
- Трамптың Иранға қатысты мәлімдемесі: "Бүгін түнде тұтас бір өркениет жойылуы мүмкін"