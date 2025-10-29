Лифтідегі "жалған мәйіт", Қытайдағы "ұрлық": Депутаттар пранк жасайтын блогерлермен күреспек

Мәжіліс депутаты Нартай Аралбайұлы пранк жасап, елді әлекке салатын блогерлерге қарсы шара қолдануды сұрап, Мәдениет және ақпарат министрі мен Ішкі істер министріне сауал жолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазір қоғамда пранкпен парақшасындағы лүпілдің санын арттырғанмен парасат биігінен омақаса құлағандар қаптап кетті. Адамды қорқытуды, қоғамдық орында ақымақтық жасауды қызық көріп әзілдің шекарасынан шығып кеткен әркімдер әлеуметтік желіде әлек салуды доғармай тұр, - деді депутат.
Нартай Аралбайұлы нақты мысал келтірді.
1. Астана қаласында блогер достарымен бірге лифтінің ішіне "жалған мәйітті" кіргізіп, кейін жарықты өшіреді. Сол сәтте мәйіт кейпіндегі адам қозғала бастайды. Жеделсатының ішінде болғандардың жан даусы шықты.
2. Елорданың тағы бір тұрғыны жеделсатыға тапаншамен кіріп, оны адамдарға кезеп, жұрттың зәре-құтын алды.
3. Алматыда блогерлер аула сыпырушыларға қоқыс лақтырып, мазақ етіп, бейнежазба түсіріп таратты. Мұндай мысал мың. Желіге желімдей жабысқандар "пранк" деп атайтын бұл әрекеттердің ақылға томпақ екенін аңғару қиын емес.
Ол ол ма, біздің блогерсымақтар шетелге барып абыройды айрандай төгіп жүр. Мәселен, қазақстандық блогер Аружан Айбекова Қытайда “ұрлық жасап жатқандай” ролик түсірген. Арты үлкен шу болып, ақыры әлгі қыз жергілікті полицияға шақырылды. Түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Бірақ ол түсінді ме? Өйткені дәл осы блогердің арада аз уақыт өткенде Ташкент метросында жігіттердің қолынан ұстап тиіскені туралы бейнежазба тағы тарады. “Ойыннан да омыртқа сынатынын” білмейтін мұндай блогер-сымақтарды қатаң жауапқа тартатын кез келді. Себебі бұл адамның жеке өміріне қол сұғу, қоғамдық тәртіпті бұзу, - деп санайды ол.
Депутаттың айтуынша, қазір пранк әрекетінің тағы бір түрі пайда болды. Ол жасанды интеллектпен жасалады. Бірінде мемлекет басшыларының, лауазымды тұлғалардың қандай да бір дүкенге сауда жасауға келгені бейнеленген.
Цифрлық технологияны білмейтін адамның санасы сан саққа жүгіреді, сеніп қалады. Маркетинг үшін деп жасанды интеллект арқылы мұндай жасандылыққа жүгінуді тоқтату керек. Тағы бір пранкте балалар ата-аналарына “танымайтын адам үйге келіп тұр, не істейміз?” деп жасанды интелект арқылы беймәлім адамның үйге кіріп кеткен, пәтерді аралып жүрген суреттерін жібереді. Зәресі ұшқан ата-ана полицияға телефон шалады, жұмысын тастап үйіне барады. Ақырында бұл пранк деп бала-шаға бейқам отырады. Дәл сол уақытта полиция шын мұқтаж адамға көмекке баруға үлгермей қалуы мүмкін, оны интернеттің инесіне отырғандар ұқпайды, - дейді Мәжіліс депутаты.
Аралбайұлы атағанда, жуырда бір блогердің тірідей табытқа жатып, өзін көміп, “24 сағат табытта” атты челлендж бастағанын қоғам қатаң сынға алды. Депутат өлшемге өресі жетпейтіндерді заңмен тұсайтын кез келгенін айтты.
Мәжілісмен мынадай ұсыныстар жасады:
- Пранк барысында қоғамдық тәртіпті бұзған, жеке адамның өміріне қол сұққандарды анықтап, олардың бірыңғай тізімін жасап жариялау қажет.
- Қауіпті пранк арқылы адамның ар-намысы мен абыройына қол сұққандардың әлеуметтік желідегі парақшаларын дереу бұғаттау керек;
- Әлеуметтік желі әкімшілерінен қауіпті пранктер мен бейнежазба жарияланған парақшаларды анықтап, уәкілетті органға жедел хабарлауды талап ету қажет;
- Мұндай теріс құбылыстың алдын алу мақсатында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүйелі түрде, нәтиже беретін контент ретінде жүргізу керек.