Лаоста Меконг өзенінде паром апатқа ұшырады: із-түзсіз жоғалғандар бар

Лаоста Меконг өзенінде туристер мінген жолаушылар паромы аударылып, салдарынан дүрбелең мен абыржу орын алды. Бортта 140-тан астам адам болған, олардың басым бөлігі – шетелдік туристер. Алдын ала мәлімет бойынша, үш адам із-түзсіз жоғалған, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Апат өткен бейсенбі күні Хуайсай қаласынан Луанг Прабангқа бағыт алған паромның су астындағы жартастарға соғылуынан болған. Бірнеше минут ішінде кеме суға бата бастаған.
Куәгерлердің айтуынша, паромда құтқару жилеттері өте аз болған – шамамен 15 дана ғана. Жолаушылар көмек сұрап айқайлап, балалар жылаған. Кейбір адамдар өтіп бара жатқан кемелерге жүзіп жетуге мәжбүр болған.
Құтқару операциясы кезінде екінші паром тоқтап, адамдарды қабылдаған. Алайда құтқару сәтінде салмақтың бір жаққа ауысуы жағдайды одан әрі қиындатқан.
Лаос бұқаралық ақпарат құралдары кейінірек әйел адамның мәйіті табылғанын хабарлады. Қазіргі уақытта оның екі баласын іздеу жұмыстары жалғасуда.