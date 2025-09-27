Күннің белсенділігі артып келеді: 27 қыркүйекте Жерді не күтіп тұр?

Короналді тесіктер Жердің магнит өрісіне әсер етуі мүмкін, бірақ мұндай ықтималдық өте төмен, деп хабарлайды BAQ.KZ gorsite.ru сайтына сілтеме жасап.
Басылымның мәліметінше, метеосезімтал адамдарға алаңдауға негіз жоқ, себебі бұл күні Жердің магнитосферасы салыстырмалы түрде тыныш болады. 27 қыркүйек, сенбі күні түн ортасынан таңғы жетіге дейін магнит өрісінде шамалы ғана толқулар байқалады, дауыл деңгейі екі балға жетеді.
Түске қарай Күн белсенділігінің магнитосфераға ықпалы төмендеп, бір балға дейін азаяды. Сол күні Күн желінің жылдамдығы қалыпты деңгейден жоғары болып, секундына 428 шақырымға дейін жетеді. Дегенмен айқын көрінетін полярлық шұғыла күтілмейді. Ресей Ғылым академиясының Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасы келтірген деректерге сәйкес, магниттік дауылдардың ықтималдығы небәрі 7%-ды құрайды, ал әлсіз толқулардың ықтималдығы – 25%. 68% жағдайда магнитосфера тұрақты болады.
Күн белсенділігінің индексі апельсин түсті деңгейде қалып, 4,7 көрсеткішін көрсетеді. Бұған дейін төрт күн жарқылы тіркелген, бірақ олардың ешқайсысы М классына жетпеген.
Ғалымдардың түсіндіруінше, магниттік дауылдар – бұл Жерге Күннен тараған зарядталған бөлшектердің әсерінен туындайтын құбылыс. Мұндай бөлшектер Күннің ішкі күрделі процестері нәтижесінде ғарыш кеңістігіне таралады. Әдетте, бұл құбылыстар Күн дақтарында байқалады: ондағы магнит өрісі күрт күшейіп, энергия ағынын баяулатады. Нәтижесінде беттің белгілі бір бөлігі салқындап, дақ пайда болады, ал жиналған энергия сыртқа шығып, Күн жарқылын тудырады.