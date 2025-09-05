Күнде қуатты жарқыл: Жерде магниттік дауыл болуы мүмкін

Күнде М класты жарқыл болды. Бұл күн белсенділігінің ең қуатты санаттарының бірі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
РҒА Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасы мен Күн-жер физикасы институтының мәліметінше, жарқыл 4 қыркүйек күні Астана уақытымен 19:44-те тіркелген. Оның ұзақтығы шамамен 13 минутқа созылды.
Бұл соңғы күндердегі алғашқы қуатты жарқыл емес: 28 тамызда да осындай оқиға болған, ол 11 минутқа созылған. Сол кезде тәулігіне барлығы шамамен 20 жарқыл тіркеліп, олардың бесеуі М деңгейіне жеткен.
Мұндай кластағы күн жарқылдары плазма шығарылымымен қатар жүруі мүмкін. Егер ол Жерге жетсе, магниттік дауыл туғызып, спутниктік байланысқа, навигацияға және тіпті электр желілеріне кедергі келтіруі ықтимал.
Ғалымдар күн белсенділігін бақылауды жалғастыруда. Алдағы күндері геомагниттік ауытқулар болуы мүмкін.