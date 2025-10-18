Күн белсенділігі күшейді: Жерде магниттік дауыл басталды

Жер қазір Күннің тәждік тесігінен шыққан плазма ағынының әсеріне түсті, нәтижесінде Күн желі күшейіп келеді. Бұл туралы Ғарыш зерттеулері институтының Күн астрономиясы зертханасы мен Күн-жер физикасы институтының ғалымдары мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Олардың айтуынша, қазіргі уақытта Күн желінің параметрлері жылдам өзгеріп жатыр, соның ішінде оның жылдамдығының артуы байқалады. Бұл — Күн дискіндегі тәждік тесік планетаға әсер ете бастағанының белгісі. Мұндай құбылыс кеше-ақ болжанған, себебі сол кезде Жер маңындағы газдың тығыздығы артқаны байқалған — бұл негізгі плазмалық ағынның жақындағанының белгілі нышаны.
Күткеніміз дәл келді. Қазір бұл оқиға Күннің жоғары жарқыл белсенділігінің аясында өтіп жатыр (тек бүгіннің өзінде таңертең төрт қуатты М деңгейлі жарқыл тіркелді). Алайда бұл жарқылдардың енді Жерге әсер етуі мүмкін емес. Алдағы екі тәулікте ғарыштық ауа райына басты әсер ететін фактор – осы тәждік тесік. Қазір байқалып жатқан әсер орташа деңгейде, сондықтан Жердің магнит өрісінде айтарлықтай ауытқу күтілмейді, бірақ әлсіз магниттік дауыл орын алуы мүмкін, – деп мәлімдеді зертхана мамандары.
14:40-тағы жағдай бойынша қазан айында екі магниттік дауыл тіркелген:
- айдың басында, 1 мен 3 қазан аралығында;
- 12 қазанда.
Бүгін үшіншісі күтілуде. Геомагниттік жағдай дүйсенбі күні түстен кейін толық тұрақтанады деп болжанып отыр, содан кейін шамамен бір аптаға созылатын тыныш кезең басталады, – деді Күн астрономиясы зертханасы.
14:50-де ғалымдар «күткен магниттік дауыл ұзаққа созылмады» деп мәлімдеді.
Қазан айының үшінші магниттік дауылы басталды, – деді зертхана өкілдері.