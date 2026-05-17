Кубада жанармай бағасы екі есеге жуық қымбаттады
Гаванада жанармай бағасының көтерілуі жаңа тарифтік саясатпен байланысты.
Кубада бензин мен дизель отынының бағасы екі есеге жуық өскеніне қарамастан, елдегі жанармай құю станцияларының басым бөлігі әлі де жұмысын толық қайта бастамаған.
Reuters агенттігінің жазуынша, Гаванада жанармай бағасының көтерілуі жаңа тарифтік саясатпен байланысты. Қаржы және баға министрлігі бұл өзгеріс импорттық отынның нақты құнын көрсету мақсатында енгізілгенін мәлімдеді.
Жаңа бағаларға сәйкес, премиум бензин бір литр үшін шамамен 2 долларға дейін жетсе, қарапайым бензин мен дизель бағасы да айтарлықтай қымбаттаған.
Алайда баға өсіміне қарамастан, көптеген жанармай бекеттері жабық күйінде қалып отыр. Үкімет әзірге жаңа бағамен отынның толық көлемде сатылымға шыққанын ресми түрде хабарлаған жоқ.
Елде жанармай тапшылығы бірнеше айдан бері сақталып отыр. Соңғы жеткізілім наурыз айының соңында болған, содан бері мұнай импорты тоқтаған.
Жанармай тапшылығы салдарынан көлік жүргізушілері қиындыққа тап болып, қара нарықта отын бағасы бірнеше есе қымбаттаған.
Үкімет алдағы уақытта жанармай бағасы халықаралық нарықтағы жағдайға, тасымал шығындарына және импорттық тәуекелдерге байланысты өзгеріп отыратынын хабарлады.
Ең оқылған:
- 70 мың теңгелік жанжалдан соң жан тапсырды: Алматы облысында жас жігіт қаза тапты
- Тоқаев Түркістандағы жаңа мешітке Миромон ата есімін беруді ұсынды
- Жер бетінде магниттік дауыл басталды
- Си мен Трамп келіссөзі несімен есте қалды? Қытайдағы саммиттен фоторепортаж
- Түркиялық сарапшы: Түркі мемлекеттері ұйымының күші – экономикада