Криптовалютаға инвестиция деп алдаған: БҚО-да 27 жастағы жігіт ұсталды

Батыс Қазақстан облысында криптовалюта арқылы ірі интернет-алаяқтық сызбасы әшкереленді. 27 жастағы күдікті 20-дан астам тұрғынды «дроппер» ретінде тартып, ұрланған қаражатты Bybit және Binance платформалары арқылы криптовалютаға айналдырып отырған. Полиция тергеуді аяқтауға жақын және азаматтарды жеке деректерін бөгде адамдарға бермеуге шақырады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында криптовалютаға инвестиция жасау арқылы интернет-алаяқтықтың ауқымды сызбасын ұйымдастырды деген күдікпен 27 жастағы БҚО тұрғынын ұстады.
Тергеу барысында күдіктінің криптовалюта сатып алу-сату сылтауымен облыстың 20-дан астам тұрғынын алаяқтыққа "дроппер" ретінде тартқаны анықталды. Ұрланған ақша дропперлердің банк шоттары арқылы аударылған.
Күдікті түскен қаражатты Bybit және Binance онлайн-платформалары арқылы криптовалютаға айналдырып, алаяқтарға жіберіп, осы қызметі үшін сыйақы алып отырған. Күдікті Астана қаласы аумағында ұсталды. Қазіргі уақытта ол Орал қаласында қамауда отыр. Қылмыстық іс бойынша тергеу аяқталуға жақын.
Осы ретте полиция азаматтарды барынша мұқият болуға шақырады. Жеке деректеріңізді және банк реквизиттеріңізді бөгде адамдарға бермеуіңізді сұрайды, себебі сіз қылмыстық іс-әрекетке қатысты адамға айналуыңыз мүмкін.
Банк шотына, төлем немесе сәйкестендіру құралдарына заңсыз қол жеткізу, оны беру немесе алу, сондай-ақ заңсыз төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру, оның ішінде материалдық сыйақы үшін үшінші тұлғаларға банк картасын беру әрекеттері дропперлік болып саналады.
Бұл әрекет интернет-алаяқтықтың негізгі әдістерінің бірі және ұрланған қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру мен шығару үшін қолданылады. Аталған норма кибералаяқтыққа қарсы жүйелі күресті, азаматтардың қаржылық қауіпсіздігін нығайтуды және цифрлық ортада әрекет ететін қылмыстық топтардың қызметін тоқтатуды көздейді.