Костенко шахтасындағы 46 кеншінің өліміне кінәлілер жазаланды

Қарағандыда 46 кеншінің өмірін қиған Костенко шахтасындағы апатқа қатысты қылмыстық іс бойынша сот үкімі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Айыпталушылар қатарында шахта басшылығы мен инженерлік-техникалық қызмет өкілдері бар.
Сот он айыпталушыны кінәлі деп тауып, шахта директоры Сергей Мустивконы 8 жыл; өндіріс жөніндегі директордың орынбасары Вадим Ерёминді 7 жыл; бас инженер Николай Грозновты 7 жыл; №6 учаске бастығы Виктор Коптенковты 7 жыл; техникалық қызметтің қазу жөніндегі бас инженерінің орынбасары Владимир Гонноченконы 6 жыл 6 ай; еңбек қауіпсіздігі жөніндегі бас инженердің орынбасары Дмитрий Федоренконы 6 жыл; бас механик Дмитрий Коцарды 6 жыл; шаң-жарылысқа қарсы қорғау жөніндегі көмекші Виталий Пестрякты 6 жыл; конвейерлік көлік учаскесінің бастығы Төлеген Ғабдушевті 5 жыл; желдету және еңбек қауіпсіздігі учаскесінің бастығы Владимир Шишкановты 5 жыл бас бостандығынан айыру жасазын белгіледі.
Айта кетейік, іс бойынша 74 адам жәбірленуші ретінде танылған. Үкім Қарағандыдағы тергеу изоляторының спорт залында жарияланды.