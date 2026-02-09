Көшеде теледидар көтеріп жүрген: Алматыда пәтер ұрылары ұсталды

Алматыда пәтер ұрлығымен айналысқан күдіктілер ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ Polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Алматыда криминалдық полиция қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында қала аумағында жасалған пәтер ұрлығына күдікті тұлғаларды анықтап, ұстады.
Алдын ала мәліметтерге сәйкес, күдікті жеке тұрғын үйге заңсыз кіріп, одан жасырын түрде жеке мүлікті, оның ішінде теледидарды ұрлаған. Жәбірленушіге материалдық шығын келтірілген.
Жедел шаралардың нәтижесінде полицейлер қылмысты жасаған болуы мүмкін негізгі күдіктіні, сондай-ақ ұрланған мүлікті сатып алған деген күдікке ілінген тұлғаны ұстады. Айғақты заттар тәркіленіп, қылмыстық істің материалдарына тіркелді.
Қазіргі уақытта ұсталғандардың осыған ұқсас өзге де қылмыстарға қатысы бары тексерілуде.
Пәтер ұрлықтары азаматтардың қауіпсіздігіне тікелей әсер ететін қылмыстар қатарына жатады. Оларды ашу және барлық қатысы бар тұлғаларды анықтау бағытындағы жұмыс жүйелі түрде жүргізіледі. Әрбір осындай дерек тұрақты бақылауда, – деді Алматы қаласы полиция департаменті криминалдық полиция басқармасының бастығы Асхат Даулетияров.