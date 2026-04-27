Көрші ел астанасында қауіптіліктің «сары» деңгейі жарияланды
Синоптиктер қатты жауын-шашын мен желдің күшеюі туралы ескертті.
Ресей гидрометеорологиялық орталығы Мәскеу мен Мәскеу облысында жауын-шашынның күшеюіне байланысты ауа райының «сары» деңгейдегі қауіптілігін жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алдағы күндері жаңбыр, қар аралас жаңбыр және қар жауып, желдің жылдамдығы секундына 15–20 метрге дейін күшеюі мүмкін.
Мәскеу тұрғындарына жексенбіден бастап ауа райының күрт нашарлайтыны туралы ескерту жасалды.
Гидрометеоқызмет таратқан ескертуге сәйкес, Солтүстік Атлантика циклондарының фронтальды аймақтарының өтуіне байланысты 26 сәуір сағат 15:00-ден 28 сәуір сағат 21:00-ге дейін Мәскеу мен Мәскеу облысында жауын-шашын күтіледі. Кей жерлерде жаңбыр, қар аралас жаңбыр және қар түрінде қатты жауын болуы мүмкін.
Сонымен қатар ылғал қардың электр сымдары мен ағаштарға жиналуы ықтимал, ал жолдарда көктайғақ қалыптасады. Желдің екпіні секундына 15–20 метрге дейін күшейеді деп болжануда.
Ескертуде 26 сәуірде Мәскеуде жаңбыр жауып, кейін ол қар аралас жаңбырға ауысатыны, ал 27 сәуірде жауын-шашын негізінен қар аралас жаңбыр түрінде болатыны айтылған.
Мәскеу облысында да 26 сәуірде жаңбыр жауып, кейін қар аралас жаңбырға ұласатыны, 27 сәуірде жауын-шашын көбіне қар аралас жаңбыр түрінде түсетіні болжанып отыр. 28 сәуірге қараған түні облыстың кейбір аудандарында қалың қар жаууы мүмкін.
«Сары» деңгейдегі ескерту ауа райының әлеуетті түрде қауіпті екенін білдіреді.
