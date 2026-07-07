Конституциялық Сот бірқатар лауазымды тұлғаларды қайта тағайындауға қатысты норманы қолдану тәртібін түсіндірді
Қазақстанның Конституциялық Соты жаңа Конституция күшіне енгеннен кейін өкілеттік мерзімдері бойынша шектеулердің қалай қолданылатынын түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұған Президенттің өтініші себеп болды. Ол 1995 жылғы Конституция бойынша мемлекеттік лауазымдарды атқарған адамдардың 2026 жылғы Конституция күшіне енгеннен кейін соған ұқсас лауазымдарға қайта сайлануы немесе тағайындалуы мүмкін бе деген сұрақты ресми түрде түсіндіруді сұраған еді.
Конституциялық Сот 2026 жылғы 1 шілдеге дейін атқарылған мерзімдер есепке алынбайды деген қорытындыға келді.
Аталған конституциялық нормаларда белгіленген шектеулерді қолдану мақсатында мұндай адамдардың 2026 жылғы Конституция күшіне енгеннен кейін тиісті лауазымдарға сайлануы немесе тағайындалуы бірінші рет сайлану немесе тағайындалу деп қарастырылады, – делінген Конституциялық Соттың ресми түсіндірмесінде.
Сот жаңа Конституцияда көзделген шектеулер тек ол күшіне енгеннен кейін болатын тағайындаулар мен сайлауларға ғана қолданылатынын түсіндірді.
Бұл ретте Конституциялық Сот қолданыстағы Конституцияда 1995 жылғы Конституция қолданыста болған кезеңде тиісті лауазымдарда болу мерзімдерін, сондай-ақ сайлау немесе тағайындау фактілерін есепке алу көзделмегенін ерекше атап өтті.
Адамның 1995 жылғы Конституцияның қолданылу кезеңінде аталған лауазымдардың бірін атқару фактісінің өзі 2026 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасының Конституциясы күшіне енгеннен кейін оның тиісті лауазымға сайлануы немесе тағайындалуы үшін Негізгі Заңда көзделген конституциялық-құқықтық кедергіні тудырмайды, – делінген сот шешімінде.
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