Конституциялық реформа аясында бейбіт жиналыстарға құқықтық кепілдіктер бұрынғы көлемде сақталады – депутат

Конституциялық реформа аясында сөз бостандығы мен бейбіт жиналыстарға құқықтық кепілдіктер бұрынғы көлемде сақталады. Бұл туралы Қазақстан Парламенті Мәжілісінің депутаты Никита Шаталов Конституциялық комиссияның үшінші отырысында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оның айтуынша, Қазақстан Конституциясының 18 және 32-баптарына редакциялық нақтылаушы түзетулер енгізілетін болады, олар сөз бостандығы мен бейбіт жиналыс құқығының кепілдіктеріне әсер етпейді.
Никита Шаталов атап өткендей, 18 және 32-баптарға енгізілетін түзетулер сөз бостандығы мен бейбіт жиналыс құқығының конституциялық кепілдіктерінің мәнін өзгертпейді – олар бұрынғы көлемде сақталады.
Тек бұрын Конституцияда көзделген шекаралар нақтылануда. Яғни, біз қазір қоғам үшін өте маңызды осы нормаларды ресімдейміз. Жаңа тыйымдар туралы сөз жоқ, бұл тек қолданыстағы тепе-теңдікті дәлірек анықтау, қоғамда екіұдай түсінік пен қажетсіз алаңдаушылық тудырмау үшін, – деді депутат.