Конституцияға 30 жыл: Президент атынан мерейтойлық медальдар табысталды

Бүгін елордада өткен “Конституция және мемлекеттілік: құқық және болашақ диалогы” атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция аясында Қазақстан Республикасы Конституциясының 30 жылдығына арналған мерейтойлық медальдар табыс етілді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Марапаттарды Қазақстан Республикасы Президентінің атынан Конституциялық Соттың төрағасы Эльвира Азимова салтанатты түрде табыстады. Ол өз сөзінде Конституцияның азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының негізгі кепілі екенін атап өтті.

Конституцияға 30 жыл: Президент атынан мерейтойлық медальдар табысталды

Ата заңымыздың 30 жылдығын атап өту барысында біз заң үстемдігін нығайтуға, демократиялық құндылықтарды ілгерілетуге елеулі үлес қосқан азаматтарды құрметтейміз, – деді Эльвира Азимова.

Конституцияға 30 жыл: Президент атынан мерейтойлық медальдар табысталды

Мерейтойлық медаль Қазақстан Республикасының Конституциясының үстемдігін қамтамасыз етуге, ел тәуелсіздігін нығайтуға, қоғамдық келісім мен тұрақтылықты сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға үлес қосқан Қазақстан азаматтарына және шетел азаматтарына беріледі.

Конституцияға 30 жыл: Президент атынан мерейтойлық медальдар табысталды
Конституцияға 30 жыл: Президент атынан мерейтойлық медальдар табысталды

Марапатталғандардың қатарында еліміздің жетекші құқықтанушы ғалымдары, конституционалистер, жоғары оқу орындарының оқытушылары, омбудсмендер, мемлекеттік органдар мен кәсіби заң қоғамдастығының өкілдері, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың мүшелері бар.

Конституцияға 30 жыл: Президент атынан мерейтойлық медальдар табысталды

Сонымен қатар, Президент атынан берілген медальдар Конституциялық Сот төрағасының орынбасары Бақыт Нұрмұханов Maqsut Narikbayev University қабырғасында өткен конференция сессиясында, ал Конституциялық Соттың судьясы Еркін Оңғарбаев Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде өткен сессия барысында табыстады.

