Конституцияға 30 жыл: Президент атынан мерейтойлық медальдар табысталды

Бүгін елордада өткен “Конституция және мемлекеттілік: құқық және болашақ диалогы” атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция аясында Қазақстан Республикасы Конституциясының 30 жылдығына арналған мерейтойлық медальдар табыс етілді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Марапаттарды Қазақстан Республикасы Президентінің атынан Конституциялық Соттың төрағасы Эльвира Азимова салтанатты түрде табыстады. Ол өз сөзінде Конституцияның азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының негізгі кепілі екенін атап өтті.
Ата заңымыздың 30 жылдығын атап өту барысында біз заң үстемдігін нығайтуға, демократиялық құндылықтарды ілгерілетуге елеулі үлес қосқан азаматтарды құрметтейміз, – деді Эльвира Азимова.
Мерейтойлық медаль Қазақстан Республикасының Конституциясының үстемдігін қамтамасыз етуге, ел тәуелсіздігін нығайтуға, қоғамдық келісім мен тұрақтылықты сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға үлес қосқан Қазақстан азаматтарына және шетел азаматтарына беріледі.
Марапатталғандардың қатарында еліміздің жетекші құқықтанушы ғалымдары, конституционалистер, жоғары оқу орындарының оқытушылары, омбудсмендер, мемлекеттік органдар мен кәсіби заң қоғамдастығының өкілдері, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың мүшелері бар.
Сонымен қатар, Президент атынан берілген медальдар Конституциялық Сот төрағасының орынбасары Бақыт Нұрмұханов Maqsut Narikbayev University қабырғасында өткен конференция сессиясында, ал Конституциялық Соттың судьясы Еркін Оңғарбаев Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде өткен сессия барысында табыстады.