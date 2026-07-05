Конгода студенттер мінген қайық апатқа ұшырап, кемінде 20 адам қаза тапты
Жергілікті әкімшілік өкілдерінің мәліметінше, апаттан 80 адам құтқарылып, 20 адамның мәйіті табылған.
Конго Демократиялық Республикасының орталық бөлігінде мемлекеттік емтиханнан қайтып келе жатқан студенттер мінген ағаш қайық апатқа ұшырап, кемінде 20 адам қаза тапты. Бұл туралы Associated Press агенттігі хабарлады.
Қайғылы оқиға Kasai Province аумағында, Sankuru River мен Kasai River өзендерінің түйіскен жерінде болған.
Жергілікті әкімшілік өкілдерінің мәліметінше, апаттан 80 адам құтқарылып, 20 адамның мәйіті табылған.
Алайда оқиға куәгерлері қайықта 200-ден астам жолаушы болғанын айтып отыр. Осыған байланысты құрбандар саны артуы мүмкін деген қауіп бар.
Жергілікті азаматтық қоғам өкілдері қайғылы оқиғаға қайықтың шамадан тыс жүктелуі мен қауіпсіздік талаптарының сақталмауы себеп болуы мүмкін екенін мәлімдеді. Олардың айтуынша, кейбір қайық иелері жолаушылардың қауіпсіздігінен бұрын табыс табуды көздейді.
Конго Демократиялық Республикасында өзен көлігі негізгі қатынас құралдарының бірі саналады. Алайда инфрақұрылымның әлсіздігі, қауіпсіздік талаптарының сақталмауы және қайықтардың артық жүктелуі салдарынан мұндай апаттар жиі болып тұрады.
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