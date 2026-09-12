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  • Конго Демократиялық Республикасында Эбола вирусына шалдыққандар саны 7 мыңнан асты

Конго Демократиялық Республикасында Эбола вирусына шалдыққандар саны 7 мыңнан асты

Эбола індеті елдің жеті провинциясына таралған. Жақында елдің солтүстік-батысындағы Оңтүстік Убанги провинциясында жаңа жағдай анықталды.

12 Қыркүйек 2026, 15:15
АВТОР
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Anadolu 12 Қыркүйек 2026, 15:15
12 Қыркүйек 2026, 15:15
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Фото: Anadolu

Конго Демократиялық Республикасында Эбола вирусын жұқтырғандардың расталған саны 7 022 адамға жетті. Ауру салдарынан 3 398 адам қайтыс болған.

Эбола індеті елдің жеті провинциясына таралған. Жақында елдің солтүстік-батысындағы Оңтүстік Убанги провинциясында жаңа жағдай анықталды. Бұл аймақ індеттің негізгі ошағынан алыс орналасқан.

Денсаулық сақтау қызметтері алғашқы науқаспен байланыста болған адамдарды анықтап, бақылауға алды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы індеттің жаңа аумақтарға таралуы эпидемияға қарсы шараларды күрделендіріп отырғанын атап өтті.

Қазіргі індет Конго Демократиялық Республикасындағы Эбола вирусының ең ауқымды әрі ең көп адам өліміне әкелген өршуі ретінде тіркеліп отыр.

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