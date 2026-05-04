Комадағы науқастарға мүгедектік рәсімдеу жеңілдетіледі
Бүгiн 2026, 08:58
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтарды қолдау тетіктерін жетілдіру бағытында жаңа өзгерістер ұсынды. Атап айтқанда, комада жатқан науқастар үшін мүгедектікті рәсімдеу тәртібін жеңілдету көзделіп отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ведомство әзірлеген түзетулер медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу және мемлекеттік төлемдерді тағайындау қағидаларына енгізілмек. Негізгі мақсат – артық әкімшілік кедергілерді жою және азаматтардың әлеуметтік қолдау шараларына қолжетімділігін арттыру.
Жаңа тәртіпке сәйкес, енді комада жатқан науқастың атынан медициналық-әлеуметтік сараптамаға өтінішті оның жақын туыстары немесе жұбайы бере алады. Бұған дейін мұндай рәсімдер күрделі болып, уақытты талап ететін.
Ұсынылған өзгерістер:
- мүгедектік мәртебесін жедел белгілеуге;
- мемлекеттік жәрдемақыларды уақытылы рәсімдеуге;
- әлеуметтік көмекті алу процесін ашық әрі ыңғайлы етуге мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта бұйрық жобасы Ашық НҚА порталында қоғамдық талқылауға ұсынылған. Мамандар бұл бастама осал топтағы азаматтардың құқықтарын қорғауды күшейтіп, әлеуметтік қолдау жүйесінің тиімділігін арттырады деп отыр.