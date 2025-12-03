Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Көлсайда туристер мінген көлік аударылып, бір адам қаза тапты

Бүгiн, 20:01
227
Алматы облысында жол апатынан бір адам жан тапсырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Алматы облысы полиция департаментінің мәліметінше, жол-көлік оқиғасы Кеген ауданындағы Қайыңды–Саты автожолының 4-шақырымында болған. Toyota Sequoia автокөлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай, көлік жол жиегіне шығып, аударылып кеткен.

Желідегі мәліметке сәйкес, көліктің ішінде шетелдік туристер отырған.

Жол-көлік оқиғасы салдарынан бір жолаушы оқиға орнында қаза тапты. Тағы бес жолаушы түрлі жарақаттарымен аудандық ауруханаға жеткізілді, – деп хабарлады департаменттен.

Полиция жол-көлік оқиғасы дерегі бойынша қылмыстық істі тіркеп, оқиғаның мән-жайын анықтау үшін тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Көлік жүргізуші уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды.

