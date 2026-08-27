«Көлсай көлдері» ұлттық паркінде таутекелер бейнежазбаға түсіп қалды
Таутекелер үшін биік таулы, жартасты аумақтар – қалыпты мекен.
27 Тамыз 2026, 05:44
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27 Тамыз 2026, 05:4427 Тамыз 2026, 05:44
213Фото: скрин
Бейнежазбаға тау бөктерімен еркін қозғалып жүрген бірнеше таутеке түскен. Олар біраз уақыт мамандардың назарында болып, кейін өз бағытымен қозғалысын жалғастырды.
Таутекелер үшін биік таулы, жартасты аумақтар – қалыпты мекен. Осындай кадрлар ұлттық парк аумағында мекендейтін жануарларды табиғи ортасында көруге мүмкіндік береді.
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