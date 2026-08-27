  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • «Көлсай көлдері» ұлттық паркінде таутекелер бейнежазбаға түсіп қалды

«Көлсай көлдері» ұлттық паркінде таутекелер бейнежазбаға түсіп қалды

Таутекелер үшін биік таулы, жартасты аумақтар – қалыпты мекен.

27 Тамыз 2026, 05:44
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
скрин 27 Тамыз 2026, 05:44
27 Тамыз 2026, 05:44
213
Фото: скрин
 

Бейнежазбаға тау бөктерімен еркін қозғалып жүрген бірнеше таутеке түскен. Олар біраз уақыт мамандардың назарында болып, кейін өз бағытымен қозғалысын жалғастырды.

Таутекелер үшін биік таулы, жартасты аумақтар – қалыпты мекен. Осындай кадрлар ұлттық парк аумағында мекендейтін жануарларды табиғи ортасында көруге мүмкіндік береді.

Ең оқылған:

Наверх