Көліктен шығатын зиянды затты анықтау мақсатында "Таза ауа" рейдтері басталды

«Таза Қазақстан» бастамасы аясында республика бойынша полиция бөлімшелерімен бірлесе отырып, автокөліктерден шығарылатын зиянды заттардың артық мөлшерін анықтау мақсатында «Таза ауа» рейдтері басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Шымкент қаласы бойынша экология департаменті Темірлан тас жолында рейд жүргізді.
Газ анализаторларының көмегімен бензин, газ және дизельді қозғалтқыштары бар автомобильдердің шығарындыларындағы көміртегі тотығының, көмірсутектердің және түтіннің деңгейі тексерілді.
Рейд барысында барлығы 22 автокөлік тексеріліп, оның 8-інде (4 дизельдік және 4 газ-бензин) ауаға шығарылатын газдардың нормадан тыс мөлшері анықталды.
Тәртіп бұзушылар ҚР ӘҚБтК-нің 334-бабы бойынша жауапкершілікке тартылды.
Мұндай рейдтер қыркүйек пен қазан айлары аралығында Қазақстанның басқа өңірлерінде де жүргізіледі. Экологиялық қызмет тұрғындарға автокөліктерге уақытылы техникалық қызмет көрсетудің маңыздылығын еске салады, себебі қызмет көрсетілетін жабдық ауаның ластануын азайтуға көмектеседі.