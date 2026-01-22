Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Көлік қозғалысына шектеу қойылды

Бүгiн, 21:48
depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ауа райының бұзылуына байланысты бірқатар республикалық автожолда жүк көліктерінің қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жамбыл облысы:- "РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы" автожолының 534-593 шақырым аралығы (Айша бибі ауылынан Түркістан облысының шекарасына дейін).

Түркістан облысы:

"РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы" автожолының 593-654 шақырым аралығы (Жамбыл облысының шекарасынан Машат ауылына дейін).

"ҚазАвтоЖол" ақпаратынша, жолды 2026 жылғы 23 қаңтар сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

