Көлік көп, жол тар: Астаналықтардың кептеліске қанша уақыт құртатыны белгілі болды

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 16:18
181
Фото: BAQ.KZ - архив

2025 жылдың алғашқы жартыжылдығындағы қорытынды бойынша Қазақстан жол қозғалысы индексі бойынша Numbeo халықаралық рейтингінде 89 елдің ішінде 44-орынды иеленді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

finprom.kz-тің мәліметінше, еліміздің индексі – 136,3. Бұл көрсеткіш неғұрлым жоғары болса, жолдағы жағдай соғұрлым қиын екенін білдіреді.

Индекс жолдағы орташа уақытты, кептеліске жұмсалған уақытқа қанағаттанбау деңгейін, CO₂ шығарындыларын және көлік жүйесінің тиімділігін бағалайды.

Рейтингке қазақстандық екі қала кірді.

  • Астана — 197-орын (128,3 балл): орташа жол уақыты – 34,3 минут,
  • Алматы — 117-орын (154,6 балл): орташа жол уақыты – 39,4 минут.

Бұл көрсеткіш Алматыда көлік жүктемесінің елордаға қарағанда едәуір жоғары екенін айғақтайды.

Numbeo дерегінше, ең ауыр жағдай Нигерия, Коста-Рика, Шри-Ланка, Бангладеш және Кенияда тіркелген.

Ең жақсы көрсеткіштер Эстония, Австрия және Финляндияға тиесілі.

ТМД елдері арасында:

  • Ресей – 19-орында,
  • Әзербайжан – 27-орында,
  • Украина – 37-орында,
  • Беларусь – 63-орында,
  • Армения – 71-орында.

Демек Қазақстандағы жағдай Ресей мен Әзербайжанға қарағанда біршама жақсырақ, бірақ Беларусь пен Армениядан төмен.

2025 жылдың қаңтар-тамыз айларында автомобиль және теміржол құрылысына 35,9 млрд теңге инвестиция тартылды. Бұл — өткен жылмен салыстырғанда 65,2% көп.
Инвестицияның басым бөлігі (33,4 млрд теңге) кәсіпорындардың өз қаражатынан бөлінген.

Ең көп қаражат құйылған өңірлер:

  • Ақтөбе облысы – 11,8 млрд тг,
  • Шығыс Қазақстан – 7 млрд тг,
  • Қарағанды облысы – 2,8 млрд тг.

Көш соңында – Жамбыл, Атырау және Ұлытау облыстары, ал Жетісу облысында биыл бұл салаға инвестиция түспеген.

2025 жылғы 1 қыркүйекке дейін Қазақстанда 6,8 млн автокөлік тіркелген — бұл өткен жылмен салыстырғанда 21,6% артық.

Оның ішінде:

  • 5,9 млн – жеңіл көлік,
  • 639 мың – жүк көлігі,
  • 118 мың – автобус,
  • 135 мың – мотоцикл.

Ең көп көлік Алматы (797,2 мың) мен Алматы облысында (723,9 мың) тіркелген.

