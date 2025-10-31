Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Көкшетауда 16 жастағы студент колледж жатақханасында көз жұмды

Көкшетаудағы жеке жоғары гуманитарлық-техникалық колледждің жатақханасында 16 жастағы бірінші курс студентінің денесі табылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Inform.kz-ке сілтеме жасап.

Ақмола облыстық білім басқармасының мәліметінше, оқиғаның алдын ала себебі – жүректің кенеттен тоқтауы.

Факт тіркеліп, полиция ҚР Қылмыстық кодексінің тиісті бабымен қылмыстық іс қозғады.

Алдын ала деректерге сүйенсек, оқиға қылмыстық сипатта емес. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде, – деп мәлімдеді облыстық ПД баспасөз қызметі.

Білім басқармасы оқиға туралы ақпарат полиция мен құзырлы органдарға белгіленген тәртіппен дереу жеткізілгенін, сондай-ақ жедел-тергеу тобы жұмыс істеп жатқанын хабарлады.

