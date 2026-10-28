Көк-Жайлау Алматының туристік экономикасының жаңа қозғаушы күшіне айналуы мүмкін
Көк-Жайлауда туристік инфрақұрылымды дамыту жаңа жұмыс орындарын ашуға, кәсіпкерлердің табысын арттыруға және Алматы тұрғындарының демалыс мүмкіндіктерін кеңейтуге жол ашуы мүмкін. Almaty SuperSki жобасы аясында тау шаңғысы трассаларын, аспалы жолдар мен туристерге қызмет көрсететін нысандарды салу жоспарланып отыр. Бұл ретте экономикалық тиімділік тек туризм саласында ғана емес, сауда, көлік және қызмет көрсету бағыттарында да байқалуы мүмкін. Кәсіпкерлер үшін қандай мүмкіндіктер ашылады және курортты дамыту неліктен табиғатқа жауапкершілікпен қарауды талап етеді? Бұл туралы BAQ.KZ тілшісі зерттеп көрді.
Көк-Жайлаудағы демалыс қалай өзгереді?
Көк-Жайлау Алматы маңындағы танымал демалыс орындарының бірі болып қала береді. Мұнда жыл сайын қала тұрғындары мен қонақтары тау соқпақтарымен серуендеп, отбасымен уақыт өткізу және табиғат аясында демалу үшін келеді.
Алдағы уақытта бұл аумақтағы демалыс мүмкіндіктерін кеңейту жоспарланып отыр. Almaty SuperSki жобасы туристік және спорттық инфрақұрылымы бар, жыл бойы жұмыс істейтін тау курортын дамытуды көздейді.
Жарияланған жоспарға сәйкес, шамамен 60 шақырым тау шаңғысы трассасын абаттандыру, аспалы жолдар мен келушілерге қызмет көрсететін нысандар салу қарастырылған. Трассалардың едәуір бөлігі балалар мен шаңғы тебуді енді үйреніп жүрген спортшыларға арналады.
Сонымен қатар курортты тек қыс мезгілінде ғана емес, жыл бойы пайдалану жоспарланып отыр. Жылы маусымда демалушыларға жаяу және велосипедпен серуендеуге арналған бағыттар, экскурсиялық бағдарламалар мен белсенді демалыстың басқа да түрлері ұсынылуы мүмкін. Бұл туристік маусымның ұзақтығын арттырып, түрлі қызығушылығы бар келушілерді тартуға мүмкіндік береді.
Алматы тұрғындары үшін отбасымен демалудың қосымша нұсқалары пайда болса, басқа өңірлерден келетін туристер тауға саяхатты қаланың көрікті жерлерін аралаумен ұштастыра алады.
Көлік қолжетімділігіне де ерекше назар аудару көзделіп отыр. Аспалы жолдардың дамуы балалармен бірге демалатын отбасыларға, егде жастағы адамдарға және арнайы физикалық дайындығы жоқ келушілерге таудың жекелеген учаскелеріне жетуді жеңілдетуі мүмкін.
Көк-Жайлау бизнес кірісіне қалай әсер етуі мүмкін?
Тау туризмін дамытудың экономикалық тиімділігі курорттың өз кірісімен ғана шектелмейді. Келушілер санының артуы оңтүстік астанадағы қонақүйлер, дәмханалар, мейрамханалар, көлік компаниялары және басқа да кәсіпорындардың қызметіне қосымша сұраныс қалыптастыруы мүмкін.
Экономикада бұл құбылыс мультипликативтік әсер деп аталады.
Мысалы, Көк-Жайлауда демалу үшін Алматыға келген турист қонақүйде тұруға ақы төлейді, такси қызметін пайдаланады, қоғамдық тамақтану орындарына барады және қажетті тауарларды сатып алады.
Кәсіпорындар тапқан қаражатын кейін азық-түлік сатып алуға, қызметкерлердің еңбекақысын төлеуге, жабдықтарға қызмет көрсетуге және басқа да шығындарға жұмсайды. Нәтижесінде туристік сапарлар демалушыларға тікелей қызмет көрсететін компанияларға ғана емес, олардың жеткізушілеріне де табыс әкелуі мүмкін.
Бұл ретте туристердің қалада қанша уақыт болатыны маңызды. Қонақтар Алматыда неғұрлым ұзақ аялдаса, олардың тұруға, тамақтануға және қосымша қызметтерге жұмсайтын қаражаты да соғұрлым артуы мүмкін.
Қала экономикасы үшін бұл бірнеше саладағы іскерлік белсенділікті арттыруға мүмкіндік береді. Алайда мультипликативтік әсердің нақты көлемі туристер ағынына, олардың шығындарына және курортқа қызмет көрсетуге жергілікті кәсіпорындардың қаншалықты қатысатынына байланысты болады.
Кәсіпкерлер үшін қандай мүмкіндіктер ашылады?
Көк-Жайлауды дамыту шағын және орта бизнес үшін қосымша нарық қалыптастыруы мүмкін. Атап айтқанда, спорттық жабдықтарды жалға беру, нұсқаушылардың қызметі, экскурсия ұйымдастыру, жолаушылар тасымалы және қоғамдық тамақтану салаларында сұраныс артуы ықтимал.
Кәсіпкерлердің мүмкіндіктері курорт аумағымен ғана шектелмейді. Туристер санының көбеюі қаладағы қонақүйлерге, мейрамханаларға, дүкендерге және қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін компанияларға да қосымша тапсырыс әкелуі мүмкін.
Мысалы, туристер саны артқан сайын қоғамдық тамақтану орындарының жергілікті ауыл шаруашылығы өнімдеріне деген сұранысы өсуі ықтимал. Қонақүйлерге шаруашылық тауарлары, кір жуу, тазалау және техникалық қызмет көрсету қызметтері қажет болады. Шағын компаниялар үшін бұл өз қызметін кеңейтіп, жаңа клиенттер тартуға мүмкіндік береді.
Almaty SuperSki жобасы аясында шамамен 5 мың жұмыс орнын ашу болжанып отыр. Курорттың өз қызметкерлерінен бөлек, қонақүй бизнесінде, көлік және қоғамдық тамақтану салаларында мамандарға сұраныс артуы мүмкін.
Сонымен қатар нұсқаушыларға, гидтерге, әкімшілерге, техникалық мамандарға және сервистік компаниялардың қызметкерлеріне қосымша жұмыс орындары ашылуы ықтимал.
Туристік инфрақұрылымның жыл бойы жұмыс істеуі кәсіпкерлерге әр маусымда түрлі қызмет түрлерін дамытуға мүмкіндік береді. Қыста компаниялар шаңғы жабдықтарын жалға берсе, жазда велосипедтер мен жаяу туризмге арналған құрал-жабдықтарды ұсына алады. Бұл бизнестің маусымдық сұранысқа тәуелділігін азайтып, жұмыспен қамтудың тұрақтылығын арттыруы мүмкін.
Алматы тұрғындары үшін демалыс қаншалықты қолжетімді?
Көк-Жайлауды дамыту тек сырттан келетін туристер үшін ғана емес, Алматы тұрғындарының да демалыс мүмкіндіктерін кеңейтуді көздейді. Атап айтқанда, жаңа спорттық және серуендеу бағыттары балалы отбасылар, жастар мен белсенді демалысты ұнататындар арасында сұранысқа ие болуы мүмкін.
Ұйымдастырылған инфрақұрылымның пайда болуы ұзақ жаяу жүру қиынға соғатын келушілер үшін таудағы жекелеген демалыс орындарының қолжетімділігін арттыруы ықтимал.
Алайда демалыс құны маңызды мәселелердің бірі болып қала береді. Балалы отбасылар үшін жол жүру, жабдықтарды жалға алу және көтергіштерді пайдалану шығындары сапар бюджетінің едәуір бөлігін құрауы мүмкін. Сондықтан туристік қызметтерге деген сұраныс баға саясатына және келушілердің әртүрлі санатына арналған ұсыныстардың болуына да байланысты болады.
Сонымен қатар табиғат аясында өз бетінше демалу мүмкіндігін сақтау маңызды. Көк-Жайлау алматылықтарды жаяу серуендеу бағыттарымен бұрыннан қызықтырып келеді. Сондықтан коммерциялық қызметтерді дамыту табиғи аумақтың жұртшылық үшін қолжетімді болуымен қатар жүруі қажет.
Бизнес қандай жауапкершілік алуы керек?
Туристер ағынының артуы табиғи ортаны сақтау және демалушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қосымша шараларды талап етеді.
Көк-Жайлау Іле-Алатауы ұлттық паркінің аумағында орналасқан. Сондықтан туристік инфрақұрылымды дамыту кезінде жергілікті жердің экологиялық ерекшеліктерін ескеру қажет.
Келушілер саны артқан сайын қалдықтарды шығаруды ұйымдастыруға, туристік бағыттарды күтіп ұстауға, санитарлық инфрақұрылымды қамтамасыз етуге және табиғи ресурстардың пайдаланылуын бақылауға деген қажеттілік те артады. Мұндай жағдайда бизнестің жауапкершілігі туризмді дамытудың маңызды факторларының біріне айналады.
Демалушыларға қызмет көрсететін кәсіпорындар экологиялық және санитарлық талаптарды сақтап, ұсынылатын қызметтердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуі және өздері пайдаланатын аумақтарда тазалықты қадағалауы қажет.
Туристік инфрақұрылым операторлары үшін өсімдік жамылғысын сақтау, су ресурстарын ұтымды пайдалану және табиғатты қорғау шараларын орындау да маңызды.
Кәсіпкерлердің әлеуметтік жауапкершілігіне де ерекше назар аудару қажет. Бұл қызметкерлердің еңбек құқықтарын сақтау, қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау және келушілерге сапалы қызмет көрсету мәселелерін қамтиды.
Көк-Жайлаудың табиғи тартымдылығын сақтау экономикалық тұрғыдан да маңызды. Өйткені туристердің бұл аумаққа қызығушылығын қалыптастыратын негізгі факторлар – тау ландшафттары мен табиғат аясында демалу мүмкіндігі. Сондықтан бизнестің ұзақ мерзімді перспективалары келушілер санына ғана емес, қоршаған ортаның жай-күйі мен қызмет көрсету сапасына да байланысты болады.
Экономикалық әсер қандай болады?
Жарияланған жоспарларға сәйкес, Almaty SuperSki жобасын 2028 жылғы желтоқсанда іске қосу көзделген.
Курортты дамыту Алматыға келетін туристер ағынын арттырып, жаңа жұмыс орындарын ашуға және жергілікті кәсіпорындардың тауарлары мен қызметтеріне қосымша сұраныс қалыптастыруға мүмкіндік беруі мүмкін.
Жобаның ықтимал экономикалық тиімділігі салық түсімдерінің өсуімен және кәсіпкерлік қызметтің кеңеюімен де байланысты.
Сонымен қатар жобаның нәтижесі демалыстың қолжетімділігіне, шағын бизнестің қатысуына және экологиялық талаптардың сақталуына тәуелді болады.
Көк-Жайлау жыл сайын тауда серуендеуді және белсенді демалысты ұнататын адамдарды тартады. Туристік инфрақұрылымды дамыту бұл аумақтың мүмкіндіктерін кеңейтіп, қаланың қызмет көрсету саласы үшін қосымша нарық қалыптастыруы мүмкін.
Осылайша, тау туризмін дамытудың нәтижесі тек курорттың жұмысына ғана емес, жергілікті кәсіпкерлердің табысына, халықтың жұмыспен қамтылуына және Алматы тұрғындарының демалыс мүмкіндіктерінің кеңеюіне де әсер етуі ықтимал.
Ең оқылған:
- Алматыда 1200-ге жуық пәтердің тұрғындары баспанасынан айырылып қалуы мүмкін
- Алматыда күніне төрт банкаға дейін энергетик ішкен жігіт ауруханаға түсті
- Дональд Трамп Қасым-Жомарт Тоқаевты Республика күнімен құттықтады
- Қазақстан мен Қырғызстан: Қай елде жәрдемақы көп төленеді?
- Кітап оқи ма, әлде әлеуметтік желі қарай ма? Қазақстан оқушыларды кітап оқуға қалай баулып жатыр?