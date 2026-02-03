Клинтондар Эпштейн ісі бойынша куәлік беруге келісті

АҚШ-тың бұрынғы президенті Билл Клинтон мен оның әйелі Хиллари Клинтон, бұрынғы Мемлекеттік хатшы, Джеффри Эпштейнге қатысты тергеу аясында Конгресске куәлік беруге келісім жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Бұл шешім Палатаның қадағалау комитетіне бірнеше ай бойы келуден бас тартқаны үшін оларға қарсы қылмыстық жауапкершілік қаупі туындағаннан кейін қабылданды.
Билл Клинтон 2019 жылы қайтыс болған Эпштейнмен 2002–2003 жылдары бірнеше рет халықаралық рейстерде бірге болған. Дегенмен бұрынғы президент Эпштейннің жыныстық қылмыстары туралы хабардар еместігін және қарым-қатынасты жиырма жыл бұрын тоқтатқанын мәлімдеді.
Тыңдаулардың нақты күні әлі белгісіз. Бұл оқиға АҚШ тарихында 1983 жылдан бері Конгресске куәлік беретін бұрынғы президенттің алғашқы жағдайы болып отыр.
Палатаның қадағалау комитеті бұрынғы президент пен Мемлекеттік хатшыны Конгрессті құрметтемеуге қатысты шаралар қолдануға дауыс берген болатын. Клинтондар комитетке бұрын ант беріп, бар ақпаратпен бөліскендерін хабарлады.
Олардың өкілі Анхель Уренья Twitter-де: "Олар адал келіссөздер жүргізді және куәлік береді. Бұл барлығына қолданылатын прецедент болады", - деп жазды.
Клинтондар сот шақыруларына бұрын да жауап бермей, оны саяси астары бар айла-шарғы деп атаған еді. Бұрынғы президентке Эпштейн құрбандарының құқық бұзушылықтары үшін ешқашан айып тағылған жоқ.