Кипрдің 100-ден астам фермасында аусыл індеті өршіп тұр
ЕО талаптарына сәйкес, індет жұқтырған фермалардағы барлық мал жойылды. Бүгінгі күнге дейін Кипрде 30 000-нан астам жануар жойылды.
Кипрде аусыл ауруымен ауырған фермалар саны 101-ге жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ Синьхуа агенттігіне сілтеме жасай отырып.
Аралдың оңтүстігінде, Ларнака маңындағы Дромолаксия-Менеу муниципалитетіндегі қой мен ешкі фермасында, сондай-ақ Никосия ауданындағы ірі қара мал мен шошқа фермасында жаңа індеттер тіркелді.
Жалпы алғанда, ауру 13 ірі қара мал фермасына, 86 қой мен ешкі фермасына және екі шошқа фермасына әсер етті. Аралдың оңтүстік-шығысында және Никосия ауданында мал сою және вакцинация жалғасуда.
Алғашқы індет 20 ақпанда Ларнака ауданындағы сүт фермасында тіркелді. Содан бері инфекция елдің бірнеше аймағына таралды. Осы аптаның басында Никосияның батысындағы фермада шошқалардың алғашқы жұқтыру жағдайы расталды, бұл карантинге және жануарлардың қозғалысына шектеулер қоюға әкелді.
Ең оқылған:
- Түркияда мектепке шабуыл жасамақ болған жасөспірімдер ұсталды
- 2060 жылға дейін Қазақстанда кемінде үш атом электр станциясын салынады
- Қазақстанда заңсыз несиелер көбейді: Депутат банктерге қатысты дабыл қақты
- Батыс Қазақстанда ірі есірткі схемасы әшкереленді: 11 күдікті анықталды
- Иранның мәлімдемесінен кейін әлемдік мұнай нарығы құлдырады