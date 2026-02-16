Кей қалада көліктер жұп және тақ санды нөмір бойынша бөлінуі мүмкін
Экология министрлігі әкімдіктерге 2026-2028 жылдарға арналған Атмосфераны қорғау қағидасын әзірлеуді тапсырды.
Ауа райы қолайсыз кезде машиналар нөміріндегі соңғы санға қарай жұп немесе тақ күндері ғана жүреді, деп хабарлайды BAQ.KZ Kolesa.kz-ке сілтеме жасап.
Экология министрлігі әкімдіктерге 2026-2028 жылдарға арналған Атмосфераны қорғау қағидасын әзірлеуді тапсырды. Министрлік "Қазгидромет" РМК дерегіне сүйеніп, 2025 жылы елдегі 11 қала қатты ластанғанын хабарлады. Алматы, Өскемен, Қарағанды, Теміртау және Ақтөбеде жағдай өте қиын.
Тиімді шешімдерді зерделеу және үздік халықаралық тәжірибені енгізу мақсатында шенділер Қытайға барып, ауа сапасын жақсартатын кешенді тәсіл енгізе білген Бейжің тәжірибесімен танысты.
Сапар қорытындысы бойынша әкімдіктерге жаңа ереже әзірлеуді тапсырды, атап айтқанда, қоғамдық көлік пен таксиді электр қуаты мен газға көшіру, күн райы қолайсыз күндері "жұп – тақ күн" қағидаты бойынша автомобиль қозғалысын шектеу, сондай-ақ қаланы экологиялық аймақтарға бөлу шарасын енгізу қажет.
Алматы билігі шығарынды деңгейі төмен аймақтарды белгілеу туралы норманы 2025 жылы 30 желтоқсанда бекіткен. Шенділер болашақта экологиялық класы төмен машина мінгендерден ақы алуды жоспарлап отыр. Ал мегаполистегі зиян газ шығаратын автомобиль санын азайту үшін ескі техниканы қайта сатып алу жоспарда бар.
Ең оқылған:
- "Ел аумағы бөлінбейді": Депутат жаңа мәртебесін түсіндірді
- Бір палаталы Парламент: ашықтық пен әділ бәсекенің кепілі
- Жаңа Конституция: Күдіктілерді ұстау мерзімі 48 сағатқа қысқартылуы мүмкін
- "SARAP" отырысында тарихи-мәдени мұраның конституциялық құндылықтар жүйесіндегі орны талқыланды
- Қытайда Қазақстанның конституциялық реформасын белсенді талқылап жатыр