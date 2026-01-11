Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Кентау дәмханасындағы жарылыс: ауруханада тағы бір адам көз жұмды

Кеше, 23:50
119
Бөлісу:
ТЖД
Фото: ТЖД

Түркістан облысы Кентау қаласында кафеде болған жарылыстан зардап шеккен тағы бір адам ауруханада көз жұмды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы ақпарат әлеуметтік желілерде таралды. Оқиғаны жергілікті әкімдік растады.

Оқиға кезінде денесі 90% күйік алған жас жігіт кеше қайтыс болды, - дейді әкімдік.

Айта кетейік, 1 қаңтарда көпқабатты тұрғын үйдің бірінші қабатында орналасқан қоғамдық тамақтану орнында газ-ауа қоспасы жарылып, өрт болды.

Қайғылы оқиға салдарынан 18 жастағы студент оқиға орнында қайтыс болып, тағы төртеуі түрлі жарақат алды. Олардың екеуі жансақтау жатқызылды.

Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды, қазіргі уақытта тергеу жүріп жатыр.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Ербол Хамитов пара биатлоннан әлем кубогы кезеңінде қола жүлдегер атанды
Келесі жаңалық
Иран АҚШ пен Израильге әскери шабуыл туралы ескертті
Өзгелердің жаңалығы