Кениядағы су тасқынынан 62 адам қаза тапты

Су тасқыны 17 округті қамтып, халықтың жаппай қоныс аударуына себеп болды.

Бүгiн 2026, 17:16
Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

Кенияда болған су тасқыны салдарынан қаза тапқандар саны 62 адамға жетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

БАҚ-тың мәліметінше, елдің Ішкі істер министрлігі таратқан мәлімдемеде ел аумағына нөсерлі жауын-шашынның жаууы кең көлемді су тасқынын туғызғаны айтылған.

Қаза тапқандардың арасында 46 ер адам, 8 әйел және 8 бала бар. Ең көп адам шығыны ел астанасы Найробиде тіркелген.

Ведомство өкілдері құрбандар санының артуы зардап шеккен аудандарда іздестіру-құтқару жұмыстарының әлі де жалғасып жатқанына және қирау көлеміне неғұрлым нақты баға беріліп жатқанына байланысты екенін атап өтті.

6 наурызда басталған су тасқыны елдің 17 округін қамтып, мыңдаған отбасының үйлерін тастап кетуіне мәжбүр етті. Сонымен қатар, табиғи апат көптеген өңірде негізгі қызметтердің көрсетілуіне кедергі келтірді.

