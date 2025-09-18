Келесі діндер съезі 2028 жылы Астанада өтеді

Келесі Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің ХІХ съезі 2028 жылы Астана қаласында өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев елордада өткен Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VIII съезінің жабылу салтанатында сөйлеген сөзінде мәлімдеді.
Съезіміз жалпы нәтижелі болды деп айтуға толықтай негіз бар. VIII съездің қорытындысы бойынша декларация қабылданады, - деп атап өтті Мәулен Әшімбаев.
Еске салайық, елордада екі күн бойы Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің VIII съезі өтті.
Съезд жұмысына әлемнің шамамен 60 елінен 100-ден астам делегация ат басын бұрған. Форумға әлемдегі ислам, христиан, буддизм, иудаизм, индуизм, даосизм, зороастризм және синтоизм секілді діндердің жетекші өкілдерімен қатар, халықаралық ұйымдардың мүшелері, сарапшылар мен саяси, қоғам қайраткерлері жиналды.
Осымен сегізінші мәрте түндігі түріліп отырған халықаралық маңызды жиын ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өткізілді.