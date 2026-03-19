Қазақстандағы мектептер түбегейлі өзгереді: Оқушыларды не күтіп тұр?
Жаңа форматтағы мектептерде демалыс аймақтары, STEM-зертханалар мен қауіпсіздік жүйелері қарастырылған
Оқу-ағарту вице-министрі Жайық Шарабасов Орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте жаңа форматтағы мектептердің ерекшеліктері мен артықшылықтары туралы айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Вице-министрдің айтуынша, жаңа үлгідегі мектептердің басты ерекшелігі – әр блокта оқушылар мен мұғалімдерге арналған арнайы демалыс аймақтарының қарастырылуы.
Демалыс бөлмелері жұмсақ жиһазбен, кітаптармен, музыкалық аспаптармен және үстел ойындарымен жабдықталған, – деді ол.
Сонымен қатар мектептер заманауи оқу кабинеттерімен толық қамтамасыз етілген.
Мектептер физика, химия, биология кабинеттерімен, зертханалармен, компьютерлік сыныптармен, STEM-зертханалармен және робототехника кабинеттерімен толық жабдықталған, – деді Жайық Шарабасов.
Оқушылар үшін қолайлы жағдай жасау да басты назарда.
Оқушыларға мобильді трансформер-парталар мен жеке шкафтар қарастырылған. Қабаттарда санитарлық талаптарға сәйкес ауыз су фонтандары орнатылған, – деді вице-министр.
Шығармашылық және кәсіби дағдыларды дамыту мақсатында мектептерде арнайы кеңістіктер қарастырылған.
Оқушылардың шығармашылық әлеуеті мен кәсіби дағдыларын дамыту үшін әмбебап шеберханалар, студиялар және бастапқы кәсіби оқыту кабинеттері толық жабдықталған, – деді ол.
Спорттық инфрақұрылым да мектеп сыйымдылығына қарай жоспарланған.
Мектептерде 2-ден 4-ке дейін спорт залы қарастырылған. Ал аула аумағында футбол, баскетбол, волейбол алаңдары, street workout аймақтары және жүгіру жолдары бар, – деді Жайық Шарабасов.
Аймақтық ерекшеліктер де ескерілген.
Солтүстік өңірлерде хоккей корттары, ал оңтүстік аймақтарда теннис алаңдары жабдықталған, – деді вице-министр.
Балалардың қауіпсіздігіне ерекше көңіл бөлінген.
Мектептерде антивандалдық есіктер орнатылған, заманауи бейнебақылау жүйелері енгізілген. Ғимаратқа кіру Face ID технологиясы арқылы жүзеге асырылады, сондай-ақ төтенше жағдайларда жедел әрекет ету үшін дабыл түймелері қарастырылған, – деді ол.
Вице-министрдің айтуынша, бұл шаралардың барлығы балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің кешенді жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Осылайша, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін заманауи талаптарға сай кешенді жүйе қалыптастырылды, – деп айтты Жайық Шарабасов.