Келер ұрпақ кешірмейді: Президент ел болашағы туралы айтты

Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзінше, Қазақстанды әділетті әрі қуатты мемлекетке айналдыру – бүгінгі буынның басты міндеті.

©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыдағы сапары кезінде елдің болашағы мен жауапкершілік туралы маңызды мәлімдеме жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мемлекет басшысы Қазақстанды әділетті әрі қуатты мемлекетке айналдыру – бүгінгі буынның басты міндеті екенін атап өтті.

Келер ұрпақ біздің кейбір кемшіліктерімізге көз жұма қарауы мүмкін. Бірақ олар Қазақстанды Әділетті, Қуатты мемлекетке айналдыратын мүмкіндікті жіберіп алғанымызды ешқашан кешірмейді, – деді Президент.

Оның айтуынша, заң мен тәртіп, тазалық, табиғатты аялау, білім мен ғылым үстемдік ететін қоғам құру – негізгі мақсат.

Қазақстан осындай ел болуы керек. Біздің түпкі мақсатымыз – осы, – деді Мемлекет басшысы.

Сондай-ақ Президент патриотизм ұғымына да тоқталды.

Патриот дегеніміз – өз жұмысын адал атқаратын адам. Қай салада қызмет етсе де, еңбегін жауапкершілікпен орындау – нағыз отансүйгіштік, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Еске салсақ, Мемлекет басшысы жұмыс сапары барысында әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да ғылыми қоғамдастықпен кездесті. Президент ғылыми қауым алдында сөйлеген сөзінде бүгінде түрлі мемлекеттер арасында технологиясы озық ел болу үшін қарқынды күрес жүріп жатқанын атап өтті. 

Қасым-Жомарт Тоқаев ғылыми әзірлемелер ел экономикасына нақты пайда әкелуі тиіс екенін де айтты.

Сондай-ақ, Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Жасанды интеллект университетін ашу жоспары туралы мәлімдеді. Жаңа оқу орны алғашқы студенттерін биыл қабылдауы мүмкін.

