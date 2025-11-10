Каспий теңізінен тағы да 70-тен астам итбалықтың өлексесі табылды

Маңғыстау облысының экология департаменті мамандары балық инспекциясы басқармасы және Гидробиология және экология институтымен бірлесіп, 8 қараша күні Құлалы аралының жағалауына жоспардан тыс мониторинг жүргізді, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Құлалы аралындағы мониторинг
71 итбалықтың өлі денесінің табылуы тексеріске себеп болды. Экологтар зертханалық зерттеулер жүргізу үшін теңіз суынан сынамалар алды.
Ведомствоның мәліметінше, талдау нәтижелері жануарлардың қырылу себептерін анықтауға және аймақтағы теңіз экожүйесінің жағдайын бағалауға көмектеседі.
Итбалықтардың өлімі бұған дейін де тіркелген
Осыған дейін Ақтау тұрғыны Баутино ауылы маңындағы жағадан алтаған өлі итбалықты көргенін хабарлаған, олардың бір бөлігі ауға оралып қалған. Кейін мамандар Түпқараған ауданының жағалауынан 112 өлі каспий итбалығын анықтады.
Жаппай қырылудың мүмкін себептері
Гидробиология және экология институты сарапшыларының айтуынша, жаппай қырылуға жануарлардың иммунитетінің әлсіреуі және ағзаларының жалпы төзімділігінің төмендеуі себеп болуы мүмкін, бұл оларды инфекцияларға әлдеқайда бейім етеді.