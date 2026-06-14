Каспий теңізінде екі ер адам суға батып кете жаздады
Ер адамдар бір күн бұрын сапбордпен серуендеуге шыққан.
Бүгiн 2026, 14:48
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Бүгiн 2026, 14:48Бүгiн 2026, 14:48
58Фото: pexels.com
Маңғыстау облысында теңізге барған екі ер адамның серуені құтқару операциясымен аяқталды.
ТЖМ мәліметінше, қатты ағыс ер адамдарды теңізге қарай алып кеткен.
Суда қауіпсіздік шараларын жүргізу кезінде ТЖМ жедел-құтқару жасағының қызметкерлері Ақтау қаласындағы 4А шағынауданы маңында жағалаудан шамамен 500 метр қашықтықта көмек сұрап жатқан адамдарды байқап қалған.
Екі азаматтың да үстінде құтқару кеудешесі болған. Бұл қайғылы жағдайдың алдын алуға көмектесті.
Құтқарушылар оларды қайықпен жағаға жеткізді. Медициналық көмек қажет болған жоқ.
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