Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Каратэ: Қазақстандық спортшы Каирде алтынға таласады

Бүгiн, 14:49
183
Бөлісу:
ҰОК
Фото: ҰОК

Олимпиада ойындарының қола жүлдегері Софья Берульцева каратэден Каирде (Мысыр) өтіп жатқан әлем чемпионатының финалына шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ Ұлттық олимпиадалық комитетке сілтеме жасап.

Берульцева 68 келіден жоғары салмақта алтын медаль үшін бақ сынайды.

Жартылай финалда қазақстандық спортшы Ұлыбритания өкілі Рошель Уолтерсты жеңді.

Отандасымыз шешуші бәсекеде германиялық Йоханна Кнерпен кездеседі.

Ал қола медаль үшін Дидар Әмірәлі (67 келіге дейін) мен Әсел Қанай (61 келіге дейін) сынға түседі.

Финалдық кездесулер 30 қарашада сағат 22:00-ден кейін өтеді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Жатыр мойны обыры жасарып барады: дәрігерлер нені дейді
Келесі жаңалық
Тоқаев Қырғызстан президентін құттықтады
Өзгелердің жаңалығы