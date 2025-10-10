Караокедегі жанжал жол бойында жалғасып, 4 жігіт ұсталды

Астанада караоке-барда басталған жанжал көше төбелесіне ұласты. Тәртіп бұзғандар 10 тәулікке қамауға алынды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Белгілі болғандай, жанжал караокенің келушілері арасында болған. Мас күйінде сыртқа шыққан 4 ер адам төбелесіп, олар көлік жүрген жол бойына шығып кеткен.
Жедел іс-шаралар нәтижесінде полиция қызметкерлері жасы 22 мен 28 аралығындағы төрт ер адамды ұстады. Оларға қатысты әкімшілік хаттамалар толтырылды. Сот шешімімен әрқайсысы 10 тәулікке қамауға алынды, - деп хабарлады Астана ПД баспасөз қызметі.
