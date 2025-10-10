Астанада аялдаманы сындырған ер адам ұсталды

Астанада аялдама әйнегін сындырған ер адам анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Елордалық полиция қызметкерлері қоғамдық мүлікті бүлдірген ер адамды ұстады.
Оқиға түнгі сағат 03:00 шамасында болған. Ер адам мас күйінде аялдама павильонының әйнегін сындырып кеткен. Оқиға куәгерлері полицияға хабар бергеннен кейін, тәртіп сақшылары күдіктіні көп ұзамай ұстады.
Аталған фактіге қатысты ҚР ӘҚБтК-нің 147-1-бабы 1 бөлігі «бөтен мүлікті қасақана жою немесе бүлдіру» бойынша әкімшілік хаттама толтырылып, 10 тәулікке қамауға алынды. Елордада жыл басынан бері бөтен мүлікті қасақана жою немесе бүлдіру бойынша 200-ге жуық құқық бұзушылық тіркелді, - деп хабарлады Астана қаласының ПД баспасөз қызметі.
